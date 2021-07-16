В Петербурге суд арестовал мужчину, убившего обидчика супруги

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 июля, арестовали мужчину, который обвиняется в убийстве обидчика супруги. Он отправился в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошёл на улице Будапештской. Женщину возмутило громкое поведение мужчин, которые собрались во дворе дома поздней ночью. Она вышла во двор, чтобы сделать замечание. Тогда дебоширы начали избивать местную жительницу. На помощь ей пришел супруг, который набросился на обидчиков с ножом. В результате один из травмированных скончался из-за ранения, другой был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

В отношении защитника возбудили уголовное дело. Он частично признал свою вину и заверил, что не намеревался никому причинять вреда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве.