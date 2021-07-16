В Петербурге за мошенничество будут судить экс-гендиректора турфирмы

В Петербурге за мошенничество будут судить экс-гендиректора турфирмы
Турфирма имела большие долги, но продолжала продавать путевки. Фото: pixabay

В уголовном деле в качестве пострадавших оказались более 5,3 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора туристической фирмы «Нева». Дело было передано для рассмотрения в Смольнинский районный суд. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в прокуратуре.

В качестве пострадавших значатся 5347 человек – все они купили путевки через турфирму в 2014 году, но оказались обманутыми. Все они либо не смогли никуда поехать, либо застряли за границей, узнав на месте, что их места в отелях на самом деле не оплачены. «Нева» не смогла выполнить свои обязательства, в связи с чем начала чреда банкротств операторов и турфирм.

В прокуратуре уверены, что компания была в курсе о крупном долге в размере 795 миллионов рублей, но все равно продолжала продавать путевки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге сотрудница турфирмы с «условкой» возместит похищенные деньги 74 обманутым клиентам.

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