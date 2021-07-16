В Туве ввели локдаун из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки

В Туве ввели локдаун из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки
Новые антикоронавирусные ограничения в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В регионе будут действовать жесткие ограничения, чтобы снизить количество заболевших.

Власти Тувы ввели ряд жестких ограничений из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Можно сказать, что в регионе объявили локдаун. Об этом сообщили в правительстве Тувы.

Известно, что прирост заболеваемости находится на уровне от 28,6% до 66%. В связи с этим власти решили запретить людям передвигаться по населенным пунктам без производственной необходимости или неотложных нужд. Дети в возрасте до 14 лет и вовсе не могут появляться на улице без родителей. В Туве также закрыли турагенства, салоны красоты, бассейны, приостановили розничную торговлю непродовольственными товарами и ряд других сфер.

Работу продолжат аптеки, салоны сотовой связи и магазины, в которых продаются товары первой необходимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с COVID.

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