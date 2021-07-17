Шнуров посвятил стихи Мамонову и МакSим

Шнуров посвятил стихи Мамонову и МакSим
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: Instagram

Артиста возмутили блогеры, которые во всем видят инфоповод, на котором можно собирать лайки и просмотры.

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение в связи со смертью Петра Мамонова и болезни певицы МакSим. Он опубликовал произведение в своем Instagram-аккаунте.

Шнуров заметил, что всем блогерам нравится, когда происходят трагедии – в таком случае им есть о чем писать и говорить, а, значит, привлекать к себе лишний раз внимание. Артист убежден, что такие люди всего лишь используют громкие инфоповоды, но на самом деле ничего не испытывают по поводу случившегося.

Шнуров также выразил уверенность, что все ждут не дождутся смерти певицы МакSим, чтобы начать скорбеть по ней и набирать «лайки». Он высказался против публичных гореваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор МакSим рассказала, что состояние певицы изменилось.

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