В Приозерском районе загорелся лес

В Приозерском районе загорелся лес
Очевидцы рассказали о пожаре. Фото: vk.com/prio_online

На острове Никитинский в Приозерском районе Ленобласти. Очевидцы делятся снимками пожара в соцсети.

По информации РЕН ТВ, пожар начался вечером 16 июля. Огонь охватил лес на площади 3,8 гектара. В ликвидации пожара участвовали 15 человек и девять единиц техники.

Очевидцы рассказали, что дым виден на озере Вуокса, в поселке Мельниково и других близлежащих населенных пунктов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара. Уточняется, что на месте работали не только пожарные, но и сотрудники администрации.

лес Приозерский район происшествия


 

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