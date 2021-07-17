Россиян предупредили о похолодании

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что похолодание, ливни и грозы придут на следующей неделе в регионы Центрального федерального округа (ЦФО).

На предстоящей неделе ожидается переменчивая погода.

По словам синоптика, несмотря на похолодание, тепло в пределах +29 градусов вернется уже 22–23 июля.

«Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду, температура будет в пределах +24-26°С… Но уже в конце следующей недели у нас опять будет больше солнца», — цитирует его ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.