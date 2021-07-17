Смертельное ДТП на западе Москвы произошло из-за каршеринга

Смертельное ДТП на западе Москвы произошло из-за каршеринга
В результате водитель погиб. Фото: Pixabay

В ночь на 17 июля в Москве произошло массовое ДТП из-за каршеринга.

По данным Telegram-канале столичного департамента транспорта, водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате водитель погиб.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП сообщение с участием пяти машин. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

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