Смертельное ДТП на западе Москвы произошло из-за каршеринга

В ночь на 17 июля в Москве произошло массовое ДТП из-за каршеринга.

По данным Telegram-канале столичного департамента транспорта, водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате водитель погиб.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП сообщение с участием пяти машин. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».