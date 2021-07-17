В Москве проходит прощание с актером Петром Мамоновым

В субботу, 17 июля, в Москве в Донском монастыре проходит прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым, который умер от осложнений коронавируса.

Проводить в последний путь артиста пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин, сообщает РИА «Новости».

Далее траурная процессия двинется в сторону подмосковного города Верея, где актер прожил последние 25 лет. Петра Мамонова похоронят на местном кладбище.

В четверг, 15 июля, умер музыкант Петр Мамонов. Некоторое время артист лежал в Коммунарке из-за коронавируса. Его состояние оценивали как крайне тяжелое — жена Мамонова сообщала, что каждый день супруг находится на грани между жизнью и смертью. В какой-то момент самочувствие Мамонова настолько ухудшилось, что его пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а затем — вводить в медикаментозный сон. Все эти меры не помогли спасти жизнь Мамонову.

Петр Мамонов — основатель и лидер легендарной андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Остров» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова, где главную роль исполнил музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Главная роль в фильме «Остров» принесла Мамонову множество наград.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста.