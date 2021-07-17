В «Дикси» на Замшиной поймали двух грабителей-рецедивистов

В &#171;Дикси&#187; на Замшиной поймали двух грабителей-рецедивистов
Преступный инцижент произошел в "Дикси" на Замшиной. Фото: google.maps

В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин, пострадала женщина. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 14 июля на Замшиной улице, 44. Днем в отдел полиции поступило сообщение о том, что двое мужчин, применив физическую силу к 35-летней управляющей, совершили открытое хищение товара на 5,5 тыс. из магазина сети «Дикси», но были задержаны сотрудниками магазина.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемых доставили в отделение. На следующий день пострадавшая при драке женщина обратилась в травмпункт: у нее диагностировали ушиб грудины и тупую травму живота.

В ходе проверки выяснилось, что 35-летний безработный мужчина ранее был неоднократно судим, его поместили в изолятор временного содержания. Его 33-летний подельник однажды уже получал условный срок, в этот раз его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина в четыре утра украл водку из магазина.

задержание новости СПб разбойное нападение


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 249 человека заболели коронавирусом
Пять машин столкнулись на Дороге жизни, на месте полиция
От коронавируса в Петербурге умерли еще 105 человек
Петербуржец-рецидивист купил ребенку алкоголь. Мальчика госпитализировали
В России за сутки коронавирус выявили у 25 116 человек
В Петербурге зафиксировано 1957 новых случаев коронавируса
В «Дикси» на Замшиной поймали двух грабителей-рецедивистов
В Москве проходит прощание с актером Петром Мамоновым