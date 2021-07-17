На пересечении Планерной и Оптиков не смогли разъехаться две легковушки

На пересечении Планерной и Оптиков не смогли разъехаться две легковушки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Дорожный инцидент произошел в субботу, 17 июля.

По словам очевидцев, на пересечении Планерной и Оптиков столкнулись Mitsubishi и автомобиль каршеринга Renault.

«На пересечении Планерной и Оптиков разложились Митсубиси и каршеринг Рено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Каршеринг срочно в красную книгу занести. Их, как и амурских тигров, с каждым днём всё меньше», — иронизируют пользователи Сети. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

авария дтп приморский район


 

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