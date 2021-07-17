Задержан домушник, проникший в квартиру петербурженки через открытое окно

Задержан домушник, проникший в квартиру петербурженки через открытое окно
Подозреваемого в преступлении задержали у дома 5 по улице Марата. Фото: скриншот google.maps

Жительница Петербурга стала жертвой домушника, который проник в ее квартиру через открытое окно. Подозреваемый задержан.

Преступный инцидент произошел в период с 20:00 8 июля до 12:00 9 числа. В полицию обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что из ее квартиры похитили кошелек с 46 300 рублями. По ее словам, вор пробрался в помещение через открытое окно.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В четверг, 15 июля, в ходе розыска был задержан подозреваемый в преступлении. 32-летнего мужчину поймали у дома №5 по улице Марата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга обокрали руководителя информационной безопасности одной из дочерних структур «Газпрома».

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан домушник, проникший в квартиру петербурженки через открытое окно
При столкновении грузовых поездов в Амурской области погибли два человека
Мотоциклист попал в больницу после ДТП с каршерингом на Дунайском
В Петербурге задержали группу организаторов незаконной миграции
Задержаны жители Пскова, похитившие бритвы из «Ленты» в Петербурге
Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса
В Красногвардейском районе пожаловались на «вонючую жижу» вместо воды
Столкнувшиеся иномарки затруднили проезд на Парашютной