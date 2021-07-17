Задержан домушник, проникший в квартиру петербурженки через открытое окно

Подозреваемого в преступлении задержали у дома 5 по улице Марата. Фото: скриншот google.maps

Подозреваемого в преступлении задержали у дома 5 по улице Марата. Фото: скриншот google.maps

Жительница Петербурга стала жертвой домушника, который проник в ее квартиру через открытое окно. Подозреваемый задержан.

Преступный инцидент произошел в период с 20:00 8 июля до 12:00 9 числа. В полицию обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что из ее квартиры похитили кошелек с 46 300 рублями. По ее словам, вор пробрался в помещение через открытое окно.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В четверг, 15 июля, в ходе розыска был задержан подозреваемый в преступлении. 32-летнего мужчину поймали у дома №5 по улице Марата.

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