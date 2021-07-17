Жителей Ленобласти ожидают дожди и грозы 18 июля

Жителей Ленобласти ожидают дожди и грозы 18 июля
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В воскресенье, 18 июля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидаются гроза, ливень и град.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажет +14…+19 градусов. Днем температура воздуха будет на уровне +27…32 градуса

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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