Пенсионерку-сутенершу задержали в борделе на Джона Рида

Пенсионерку-сутенершу задержали в борделе на Джона Рида
Украинку отпустили под обязательство о явке. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга полиция задержала пенсионерку из Украины, которая работала сутенершей.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Согласно материалам дела, 58-летняя женщина приехала с Украины и официально не была зарегистрирована в Северной столице. Она сняла квартиру на улице Джона Рида, где устроила притон. В интим-салоне она занимала должность администратора.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело. Украинку отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в организации притонов. Он разместил рекламу об оказании услуг сексуального характера и арендовал несколько квартир.

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