Подросток попал под машину, убегая от полиции в Петербурге

Подросток попал под машину, убегая от полиции в Петербурге
Мальчика госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На юге Петербурга подросток попал под колеса авто, убегая от патруля. Несовершеннолетний получил травмы.

Инцидент произошел вечером пятницу, 16 июля, на Московском проспекте. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 17-летний парень пытался убежать от патрульной машины. Он резко выбежал на проезжую часть, где попал под машину марки «Ford Focus».

Почему юношу преследовали — неизвестно.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали серьезные травмы, по предварительным данным, подростка отправили в реанимацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец попал под машину в 10 метрах от пешеходного перехода на шоссе Революции.

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