Петербуржец попал под машину в 10 метрах от пешеходного перехода на шоссе Революции

В Красногвардейском районе Петербурга иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину. Пешеход остался жив.

О произошедшем сообщается в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы пишут, что наезд на пешехода произошел на шоссе Революции, рядом с перекрестком со Среднеохтинским проспектом. Мужчина попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Со слов свидетелей аварии, пешеход в порядке, он сидит посреди проезжей части.

«Внимание вопрос. Почему нельзя было пройти 10 метров и спокойно перейти по зебре?», — пишет автор публикации.

Экстренных служб и дорожной полиции на месте происшествия не видно. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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