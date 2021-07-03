Водитель сиганула на красный и влетела в дом на набережной Грибоедова

Сегодня в центре Петербурга женщина на красной иномарке устроила одиночное ДТП. Она вылетела на перекресток на запрещающий сигнал светофора и остановилась благодаря фасаду дома.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, авария случилась на перекрестке Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова.

Женщина за рулем иномарки выехала на перекресток когда светофор показывал красный свет. Далее автомобиль улетел с проезжей части и врезался в стену дома. Судя по снимкам, перед тем, как врезаться в дом, она могла задеть и другой автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Санкт-Петербургском шоссе водитель Toyota устроил массовое ДТП, а до этого погоню.