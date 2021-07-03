На Санкт-Петербургском шоссе водитель Toyota устроил массовое ДТП, а до этого погоню

В субботу, 3 июля, в Стрельне на Санкт-Петербургском шоссе, 84 водитель Toyota устроил массовое ДТП.

По словам очевидцев, водитель вел себя агрессивно и всем угрожал.

«Водитель Тойоты с ростовским номерами снес около 5 машин и не выходил из машины. После приезда ДПС ходил и угрожал всем расправой, даже ДПСникам. До этого этот водитель Toyota после дорожного конфликта на КАД достал оружие и устроил погоню со скоростью 200 километров в час», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Виновника ДТП задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.