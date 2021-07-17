Обвиняемого в угрозах полицейскому блогера Пашаева заключили под стражу

Обвиняемого в угрозах полицейскому блогера Пашаева заключили под стражу
Суд заключил мужчину под стражу. Фото: Baltphoto_/ Павел Долганов

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу блогера Эмиля Пашаева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Днем ранее Пашаеву было предъявлено обвинение. Он полностью признал вину, а также просил домашний арест.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, подозреваемого заключили под стражу до 15 сентября.

Известно, что работает Пашаев главным бухгалтером у ИП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пашаев узнал личный номер телефона инспектора ДПС, остановившего его за нарушение ПДД. Он звонил ему и угрожал насилием в отношении полицейского и его семьи.

заключение под стражу новости СПб объединенная пресс-служба судов


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обвиняемого в угрозах полицейскому блогера Пашаева заключили под стражу
На Гостилицком шоссе ожидается крупная пробка из-за массового ДТП
Более полумиллиона петербуржцев подхватили COVID с начала пандемии
В Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим из-за COVID
Подросток попал под машину, убегая от полиции в Петербурге
Пенсионерку-сутенершу задержали в борделе на Джона Рида
За сутки в Петербурге вытащили из воды тела троих человек
Жителей Ленобласти ожидают дожди и грозы 18 июля