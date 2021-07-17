Обвиняемого в угрозах полицейскому блогера Пашаева заключили под стражу

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу блогера Эмиля Пашаева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Днем ранее Пашаеву было предъявлено обвинение. Он полностью признал вину, а также просил домашний арест.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, подозреваемого заключили под стражу до 15 сентября.

Известно, что работает Пашаев главным бухгалтером у ИП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пашаев узнал личный номер телефона инспектора ДПС, остановившего его за нарушение ПДД. Он звонил ему и угрожал насилием в отношении полицейского и его семьи.