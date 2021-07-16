На блогера Пашаева открыли дело за угрозы инспектору ДПС в Петербурге

В Петербурге блогер Эмиль Пашаев стал фигурантом уголовного дела об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Он угрожал инспектору ДПС, который остановил блогера за нарушения ПДД.

Как сообщили в петербургском управлении Следственного комитета, автомобиль Пашаева был остановлен 7 июня в Приморском районе. Пока полицейские составляли протокол за нарушения ПДД, он нецензурно ругался, а после скрылся, оставив водительские права.

Позднее блогер узнал личный номер телефона инспектора ДПС, которым был задержан. Он звонил ему и угрожал насилием в отношении полицейского и его семьи.

Решается вопрос об аресте Пашаева. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд приговорил блогера Била к двум годам из-за ДТП.