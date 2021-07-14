Суд приговорил блогера Била к двум годам из-за ДТП

Суд столицы назначил блогеру Эдуарду Билю ( Эдвард Бил), который весной стал виновником аварии, два года ограничения свободы и на три года лишил его водительских прав.

Сторона обвинения просила признать Эдуарда Била виновным в совершении преступления ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.

Бил не сможет покидать место проживания с восьми вечера до восьми утра, выезжать за пределы города Москвы, менять место жительства без уведомления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию потерпевшей в ДТП в Москве. После выплаты компенсации защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении Била. По словам адвоката Андрея Князева, они направили ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон.