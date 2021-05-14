Эдвард Бил выплатил компенсацию потерпевшей в ДТП в Москве

Блогер Эдвард Бил, устроивший скандальное ДТП в центре Москвы, выплатил компенсацию пострадавшей в аварии женщине.

Об этом сообщает РИА Новости. После выплаты компенсации защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении Била. По словам адвоката Андрея Князева, они направили ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Сумма выплаты не уточняется.

Адвокат добавил, что теперь следователь может как закрыть дело, так и продолжить уголовное преследование блогера. Если следствие откажет, что обвинительное заключение направят в суд, где уже будет решаться, прекращать ли дело.

Резонансное ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце. Блогер за рулем спорткара Audi RS6 вылетел на встречную полосу и врезался в четыре машины.

В аварии пострадала сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и переломы и до сих пор остается в больнице. Также пострадал еще один человек.

На время следствия блогер находится под «запретом определенных действий»: ему нельзя покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эдвард Бил готов оказать помощь потерпевшим в рамках дела о ДТП в Москве.