Эдвард Бил готов оказать помощь потерпевшим в рамках дела о ДТП в Москве

Он готов поддержать их, даже если его не признают виновным.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что его подзащитный блогер Эдвард Бил готов оказать помощь потерпевшим в рамка дела о массовом ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Жорин отметил, что Бил действительно находился за рулем машины, которая вылетела на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Он заявил, что полицейским предстоит выяснить, виноват ли блогер. Эдвард Бил при этом готов помогать потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Он сотрудничает со следствием.

Напоминаем, что массовая авария, с участием пяти машин, произошла на Смоленской площади. Было возбуждено уголовное дело в отношении блогера, который может быть виновен в инциденте, в рамках которого пострадали два человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль виновного в крупном ДТП на Садовом кольце в Москве нарушил ПДД более 400 раз за три месяца.