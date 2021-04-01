Автомобиль виновного в крупном ДТП на Садовом кольце в Москве нарушил ПДД более 400 раз за три месяца

Автомобиль, из-за которого произошло дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы на Садовом кольце, более 400 раз в этом года нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
В ведомстве объяснили, что штрафы на автомобиль, который виноват в аварии, не выписывались потому, что в начале этого года машину сняли с учета и ездила она по фальшивым номерам. В органе считают, что это было сделано намеренно.
Департамент транспорта Москвы заявил, что обратится в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против водителя машины, из-за которой произошла авария.
В департаменте считают, что в данном случае необходим реальный срок лишения свободы. Для этого ведомство обещает предоставить все положенные документы и видеоматериалы.
Известно, что в центре Москвы один из автомобилей резко вылетел на полосу встречного движения, ударив несколько машин.
Известно, что в данном ДТП пострадала Мария Артемова — консультант Государственной думы Российской
Женщина находилась за рулем автомобиля Volkswagen. Она серьезно пострадала, ее госпитализировали.
Автомобиль, в котором она находилась, превратился в груду металла. По дороге были разбросаны крупные куски разбитых машин.
По некоторым данным, пострадавшая ездит за рулем около 10 лет.
Когда случилась авария, она направлялась с работы домой.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нарушитель ПДД получил пулю от полицейских во время погони в Ленобласти.