Врачи из Индии объяснили, как коронавирус влияет на внутренние органы

Врачи из Индии объяснили, как коронавирус влияет на внутренние органы
Выяснилось, что у 24 пациентов были поражены почки, у 29 нашли изменения в печени. Фото: Pixabay

Индийские медики рассказали, какие долгосрочные последствия ждут организм после перенесенного коронавируса. Они назвали внутренние органы, которые оказываются поражены коронавирусом.

Как сообщает The Times of India, для этого врачи провели вскрытия нескольких десятков больных, умерших от коронавируса. Эта серия вскрытий, по словам медиков, стала одной из крупнейших в мире.

Так, специалистам удалось получить для исследования органы 51 заболевшего коронавирусом человека. Выяснилось, что у 24 пациентов были поражены почки, у 29 нашли изменения в печени. Кроме того, вирус добирается до сердца, селезенки и легких.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог раскрыл последствия ревакцинации. По его словам, после вакцинации с высокими антителами, имеющимися в организме до прививки, не случится антитело-зависимое усиление инфекции.

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