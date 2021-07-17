Ученые доказали сильную адаптацию коронавируса к человеку

При этом ученые сомневаются, что COVID-19 передался человеку от летучей мыши. Фото: unsplash

При этом ученые сомневаются, что COVID-19 передался человеку от летучей мыши. Фото: unsplash

В Австралии ученые заявили, что коронавирусная инфекция за время пандемии сильно адаптировалась к человеку. Теперь она лучше приспособлена к заражению людей, чем животных.

Результаты исследования опубликовало издание Nature Scientific Reports. Научные сотрудники доказали, что со временем коронавирус изменился для того, чтобы быстрее проникать в клетки человеческого организма.

При этом ученые сомневаются, что COVID-19 передался человеку от летучей мыши. Если бы это действительно произошло, то связь коронавируса с животными клетками была бы высокой. По факту же он сильнее связывается с клетками человека, чем с клетками животных.

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