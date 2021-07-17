Скончался первый глава ФАПСИ Александр Старовойтов

Старовойтову было 80 лет. Фото: pixabay

Старовойтову было 80 лет. Фото: pixabay

Умер Герой России, первый директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов. Ему было 80 лет.

О смерти Старовойтова сообщается на сайте кабмина. Соболезнования в связи с его кончиной выразил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны», — заявил политик, отметив, что именно Старовойтов положил начало истории ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб.

Также в телеграмме говорится, что Старовойтов содействовал в разработке уникальных систем информационной безопасности, проведении цифровизации и автоматизации систем связи.

Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. Он с 1991 по 1998 годы возглавлял комитет правительственной связи при президенте СССР. В 1999 году его удостоили звания Героя России.