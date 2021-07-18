В Абхазии двое погибли при перестрелке

При стрельбе в абхазском Сухуме погибли два человека. Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, стрельба случилась в Новом районе из-за конфликта. Госпитализированный с ранениями мужчина оказался прохожим, он попал под огонь случайно. Мужчину поместили в реанимацию республиканской больницы Абхазии.

Весь личный состав МВД подняли по тревоге, в городе для поимки преступников ввели план-перехват. Личности причастных к стрельбе устанавливают.

Перестрелка могла произойти на фоне конфликта в криминальных кругах, уточняет издание «Наша Абхазия». По его данным, участниками перестрелки стали двое воров в законе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при массовой стрельбе в Портленде пострадали восемь человек.