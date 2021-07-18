Диетолог посоветовала не есть на завтрак в жару кашу

Почему в сильную жару жителям России не надо есть на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.
Так, рацион нужно корректировать с учетом погоды, уверена Дианова. При сильной жаре человек обычно не нуждается в большом количестве пищи, как обычно. Однако после манной каши на завтрак, хочется есть и есть дальше. Об этом сообщает Sputnik.
Манная каша очень быстро усваивается, поэтому это не сытный вариант. Не стоит кашу готовить на молоке, так как а на молоке каша испортится быстрее, чем на воде. Идеальный вариант — каша на воде с добавлением свежих фруктов и ягод, потому что сейчас их сезон.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кому нельзя есть каши. Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина. В беседе с «АиФ» она отметила, что каши содержат немало полезных компонентов.