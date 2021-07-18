Цирк Чинизелли обновил график вакцинации на ближайшую неделю

Цирк на Фонтанке представил новый график прививок на следующую неделю.

На ближайшей неделе он будет работать в среду, 21 июля, с 12 часов дня до трех часов дня, 22 июля, в четверг, — с 10 утра до часа дня. Завершившие первый этап вакцинации могут прийти в могут записаться на второй этап 27 июля, вторник, с 10 утра до часа дня или 28 июля, среда, с 10 часов утра до 12 часов дня. Об этом цирк на Фонтанке сообщили на страничке в Instagram.

Для того чтобы поставили вакцинацию от COVID-19, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Прививку делают врачи поликлиники №39.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросткам-добровольцам из Северной столицы ввели первый компонент вакцины от COVID-19. Исследование ведётся в Москве на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Над тестовой прививкой для подростков работают ученые Клиники им. Башляевой и Морозовской детской больницы.