Аэропорт Якутска задержал рейсы из-за задымления от лесных пожаров

Аэропорт Якутска задержал рейсы из-за задымления от лесных пожаров
В Якутии масштабно горят леса. Фото: скрин instagram.com/yakutsk_airport/

Аэропорт столицы республики Саха задержал рейсы из-за задымления от лесных пожаров в регионе.

Приостановлены рейсы как на прием, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий, утверждают в администрации. Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram.

В Якутии масштабно горят леса. Жительница республики записала видеообращение в Леонардо ДиКаприо. Земляки негативно отреагировали на поступок женщины. Однако ДиКаприо выразил готовность помочь региону.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лесные пожары, которые сейчас бушуют в Якутии, могут привести к ускорению глобального потепления. По мнению ученых, это произойдет из-за выброса огромного количества газов, вызывающих парниковый эффект. Причиной крупных лесных пожаров в Якутии стала рекордная аномальная жара в северных районах Сибири.

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