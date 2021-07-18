Аэропорт Якутска задержал рейсы из-за задымления от лесных пожаров

Аэропорт столицы республики Саха задержал рейсы из-за задымления от лесных пожаров в регионе.

Приостановлены рейсы как на прием, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий, утверждают в администрации. Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram.

В Якутии масштабно горят леса. Жительница республики записала видеообращение в Леонардо ДиКаприо. Земляки негативно отреагировали на поступок женщины. Однако ДиКаприо выразил готовность помочь региону.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лесные пожары, которые сейчас бушуют в Якутии, могут привести к ускорению глобального потепления. По мнению ученых, это произойдет из-за выброса огромного количества газов, вызывающих парниковый эффект. Причиной крупных лесных пожаров в Якутии стала рекордная аномальная жара в северных районах Сибири.