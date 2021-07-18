Спасатели потушили вспыхнувший частный дом в Тихвине

В ночь на 18 июля в Ленинградской области произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Возгорание произошло на улице Саши Забелина в Тихвине. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, горел дом на общей площади 37 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 03:41. Справиться с огнем удалось в 4:14.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.