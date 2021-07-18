В Петербурге задержали водителя каршеринга с гашишем

Сотрудники полиции задержали водителя каршеринга, у которого был обнаружен гашиш.

Инцидент произошел 17 июля около 10 утра у дома 194 А на Таллинском шоссе.

Сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили каршеринговый автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого находился 25-летний житель Архангельской области, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель вышел из машины и попытался скрыться. При побеге он выбросил сумку черного цвета. Его задержали инспекторы ДПС. Сумка с находившимися в ней двумя свертками была направлена на экспертизу, по результатам которой оказалось, что там был гашиш общей массой 191,5 гр. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 27 января, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России при помощи сотрудников Северо-Западной оперативной таможни задержали в почтовом отделении двоих 31-летних мужчин.