В Петербурге задержали двоих мужчин, получавших на почте 22 грамма гашишного масла

В Петербурге задержали двоих мужчин, получавших на почте 22 грамма гашишного масла
Расследование продолжается. Подозреваемые задержаны. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В среду, 27 января, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России при помощи сотрудников Северо-Западной оперативной таможни задержали в почтовом отделении двоих 31-летних мужчин.

По данным правоохранительных органов, в отделении почты на Долгоозерной улице Приморского района Петербурге подозреваемые, — уроженцы Тольятти и Ростовской области, — получали посылку из-за рубежа, в которой содержалось 22,77 граммов масла каннабиса (гашишного масла). Полицейские считают, что мужчины вступили в преступный сговор, чтобы транспортировать наркотики через таможню.

По факту контрабанды наркотических средств отделом дознания Северо-Западной оперативной таможни возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти «накрыли» нарколабораторию и двоих «химиков» с 12 кг наркотиков.

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