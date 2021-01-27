В нарколаборатории в Ленобласти задержали «химиков» с 12 кг запрещенных веществ

В нарколаборатории в Ленобласти задержали &#171;химиков&#187; с 12 кг запрещенных веществ
Кадр оперативной съемки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В поселке Павлово Кировского района Ленинградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий «накрыли» нарколабораторию, где производили мефедрон и амфетамин.

В лаборатории также находились двое мужчин, 30 и 32 лет, оба задержаны. Как установили правоохранители, ранее они уже привлекались к суду за незаконный оборот наркотиков. В результате обысков, проведенных в лаборатории, правоохранители изъяли около 12 килограммов амфетамина и килограмма смеси, содержащей мефедрон.

Запрещенные вещества были частично расфасованы по пакет. Кроме того, изъяты различные химические реактивы, оборудование и другие предметы, необходимые для производства наркотиков. Дом, где размещалась лаборатория, преступники арендовали в течение полутора лет. «Товар» сбывали с помощью «закладок» через даркнет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти годовалая девочка отравилась наркотическим веществом по недосмотру дяди.

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