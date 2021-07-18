Ущерб от пожара в ангаре в Металлострое оценили в 88 млн рублей

Ущерб от пожара в ангаре в Металлострое оценили в 88 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Ущерб от сгоревшего в промзоне посёлка Металлострой ангара оценили в 88 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним,16 июля на складе, где хранилась пластиковая тара, произошел пожар. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 48 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

В результате произошедшего был причинён ущерб владельцам семи компаний. Следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

металлострой пожар ущерб


 

Новости партнеров
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ущерб от пожара в ангаре в Металлострое оценили в 88 млн рублей
Петербуржцы не смогут попасть в Петропавловскую крепость из-за репетиции ...
В Петербурге задержали водителя каршеринга с гашишем
Менеджер МакSим резко ответила на сообщения о состоянии певицы
Минпромторг закупил медицинский кислород в Казахстане и Финляндии
Жильцы дома Маршала Казакова потушили балкон
Ленинградская область засияла на Останкинской башне
Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна во Всеволожском районе