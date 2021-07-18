Ущерб от пожара в ангаре в Металлострое оценили в 88 млн рублей

Ущерб от сгоревшего в промзоне посёлка Металлострой ангара оценили в 88 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним,16 июля на складе, где хранилась пластиковая тара, произошел пожар. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 48 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

В результате произошедшего был причинён ущерб владельцам семи компаний. Следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.