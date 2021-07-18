В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге, в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду, прошла совместная репетиция с участием морской авиации и кораблей.

В парадной группе авиации будут представлены самолёты Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27 и другие.

Среди кораблей были представлены ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 18 и 22 июля в Северной столице будут проводиться репетиции Главного военно-морского парада. Об этом сообщают комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Репетиции будут проводиться с 9:00 до 18:00. На это время для транспорта и пешеходов закроют Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Их будут разводить для пропуска боевых кораблей.