В Ленобласти ожидаются гроза и кратковременный дождь в начале недели

В понедельник, 19 июля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночь местами пройдет кратковременный дождь. Днем обойдется без существенных осадков.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха составит +17…+19 градусом, днем столбики термометров покажут +23…25 градусом.

Ветер западного, северо-западного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться, днем слабо расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.