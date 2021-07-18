В Ленобласти ожидаются гроза и кратковременный дождь в начале недели

В Ленобласти ожидаются гроза и кратковременный дождь в начале недели
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В понедельник, 19 июля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночь местами пройдет кратковременный дождь. Днем обойдется без существенных осадков.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха составит +17…+19 градусом, днем столбики термометров покажут +23…25 градусом.

Ветер западного, северо-западного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться, днем слабо расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

ленобласть погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ожидаются гроза и кратковременный дождь в начале недели
Из водоема в поселке Шапки достали тело женщины
В Кировском районе нашли боеприпасы времен ВОВ
Очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков
В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада
В начале рабочей недели в Петербурге немного похолодает
На перекрестке Кирочной и Восстания не смогли разъехаться иномарка и самокат
В МЧС предложили смягчить правила разведения костров на дачах