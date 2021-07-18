ДТП на Торжковской улице остановило движение трамваев

В воскресенье, 18 июля, в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел рядом с Торжковским рынком.

В Сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, машины получили незначительные повреждения.

«Красавцы у Торжковского рынка, трамваи встали!», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Из-за аварии движение трамваев остановилось.

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