ДТП на Торжковской улице остановило движение трамваев

ДТП на Торжковской улице остановило движение трамваев
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 18 июля, в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел рядом с Торжковским рынком.

В Сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, машины получили незначительные повреждения.

«Красавцы у Торжковского рынка, трамваи встали!», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Из-за аварии движение трамваев остановилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу.

авария дтп приморский район


 

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