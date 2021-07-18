Вечером в воскресенье в Петербурге ожидается ветер до 15-20 метров в секунду

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом снова предупредили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 18 июля, в ближайшее время, в городе ожидаются грозы, ливень, град, шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.