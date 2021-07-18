Коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян достиг 60%

Коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян достиг 60%
Как отмечает эксперт, коллективный иммунитет должен достичь уровня в 90%. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%.

Специалист рассказал в эфире «России 1», что, по предварительным данным, коллективный иммунитет во всех регионах составляет порядка 60%. При этом ученый указал на то, что это не тот уровень, при котором можно выдохнуть. Однако, по словам Тотоляна, он позволяет управлять процессом. Как отмечает эксперт, коллективный иммунитет должен достичь уровня в 90%, после чего можно будет немного расслабиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биотехнолог предупредил об опасности «длинного» коронавируса. Уже происходили ситуации, когда через 8-9 месяцев после ковида в организме увеличивается количество антител кратковременной защиты.

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