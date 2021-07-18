Биотехнолог предупредил об опасности «длинного» коронавируса

Биотехнолог предупредил об опасности &#171;длинного&#187; коронавируса
Уже происходили ситуации, когда через 8-9 месяцев после ковида в организме увеличивается количество антител кратковременной защиты. Фото: pixabay

Профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш объяснил россиянам, при каком иммунном ответе нужно сразу обращаться к врачам.

Ученый рассказал, что при «длинном» коронавирусе у человека растет уровень антител IgM (кратковременная защита), но не увеличивается показатель IgG (показатель долгосрочной защиты организма, иммунитета). По словам Кулиша, при такой опасной ситуации следует обратиться к врачу. Он заявил об этом в эфире «Радио России».

Биотехнолог объяснил, что есть два типа антител, которые вырабатывает организм, — IgG и IgM. Антитела IgM появляются вместе с началом болезни и пропадают после выздоровления. А IgG — это длительная защита. Они вырабатываются медленнее и сохраняются дольше. По ним видно, что человек переболел или вакцинировался.

Уже происходили ситуации, когда через 8-9 месяцев после ковида в организме увеличивается количество антител кратковременной защиты. Ученый уточнил, что это говорит о том, что в организме продолжает распространяться вирус, поэтому надо выяснять причину у врача.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами.

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