Квартирный пожар в Ломоносове потушили за полчаса

В Петродворцовом районе Петербурга случился квартирный пожар. На месте происшествия в Ломоносове работали 15 человек.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по городу, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 21:36. Все произошло в доме №27 по Профсоюзной улице.

На втором этаже пятиэтажного дома загорелась квартира. Возгорание началось на кухне. Огонь охватил 5 квадратных метров обстановки. На борьбу с огнем направили 15 человек от ведомства и три единицы техники.

В 22:04 пожар потушили. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.