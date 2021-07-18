Квартирный пожар в Ломоносове потушили за полчаса

Квартирный пожар в Ломоносове потушили за полчаса
Спасатели потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петродворцовом районе Петербурга случился квартирный пожар. На месте происшествия в Ломоносове работали 15 человек.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по городу, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 21:36. Все произошло в доме №27 по Профсоюзной улице.

На втором этаже пятиэтажного дома загорелась квартира. Возгорание началось на кухне. Огонь охватил 5 квадратных метров обстановки. На борьбу с огнем направили 15 человек от ведомства и три единицы техники.

В 22:04 пожар потушили. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.

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