Американский инфекционист назвал непривитых людей «пушечным мясом»

Американский инфекционист назвал непривитых людей &#171;пушечным мясом&#187;
Невакцинированные вполне могут подорвать кампанию по вакцинации в США. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В США инфекционист из Университета Алабамы назвал непривитых от коронавируса людей «пушечным мясом» для инфекции.

По словам инфекциониста, игнорирующие вакцинацию люди становятся своеобразной «питательной почвой» для коронавируса. Он отметил, что вирусу для размножения нужны люди. Эксперт заявил, что чем больше уязвимых к коронавирусу людей, тем выше вероятность появления новых мутаций.

Как сообщает Guardian, американские власти по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности из-за числа непривитых людей. В материале также говорится, что невакцинированные вполне могут подорвать кампанию по вакцинации в США, если один из будущих штаммов будет устойчив к вакцинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян достиг 60%.

вакцинация от коронавируса инфекционист США


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при столкновении поездов в Приамурье
Врач назвал способ снизить риск заболевания COVID-19 в десятки раз
Американский инфекционист назвал непривитых людей «пушечным мясом»
Квартирный пожар в Ломоносове потушили за полчаса
Метеоролог рассказал, придут ли в Россию ливни из Германии
Прокуратура потребовала заключить под стражу девушку, сбившую детей в Москве
В Мумбаи не менее 24 человек погибли при обрушении зданий после ливней
В Турции россиянка погибла в автомобильной аварии