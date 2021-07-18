Американский инфекционист назвал непривитых людей «пушечным мясом»

Невакцинированные вполне могут подорвать кампанию по вакцинации в США. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Невакцинированные вполне могут подорвать кампанию по вакцинации в США. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В США инфекционист из Университета Алабамы назвал непривитых от коронавируса людей «пушечным мясом» для инфекции.

По словам инфекциониста, игнорирующие вакцинацию люди становятся своеобразной «питательной почвой» для коронавируса. Он отметил, что вирусу для размножения нужны люди. Эксперт заявил, что чем больше уязвимых к коронавирусу людей, тем выше вероятность появления новых мутаций.

Как сообщает Guardian, американские власти по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности из-за числа непривитых людей. В материале также говорится, что невакцинированные вполне могут подорвать кампанию по вакцинации в США, если один из будущих штаммов будет устойчив к вакцинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян достиг 60%.