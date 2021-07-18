Врач назвал способ снизить риск заболевания COVID-19 в десятки раз

Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Фото: unsplash

Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Фото: unsplash

Риск заболевания коронавирусом можно снизить в десятки раз, заявил специалист по организации здравоохранения, врач Евгений Ковалев.

Переболевшие коронавирусом люди, которые затем вакцинировались, становятся обладателями «фантастического титра антител». По словам врача, иммунитет после вакцинации может защитить от всех известных штаммов COVID-19. Медик в беседе с «Общественной службой новостей» уточнил, что такой человек при стандартной вирусной нагрузке не заболеет ковидом.

Однако врач напомнил, что соблюдение правил социальной дистанции и масочного режима сокращает шансы заразиться в десятки раз. Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Если здоровые и заболевшие будут носить маску, то шансы снизятся в 100 раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян достиг 60%.