Вирусолог объяснил, почему антитела не появляются после вакцинации от COVID-19

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов объяснил, что антитела могут не выработаться после вакцинации из-за перенесенных ранее аденовирусов.
Вирусолог заявил в беседе с Ura.ru, что пациент мог перед вакцинацией перенести заражение двумя серотипами аденовирусов, который входят в состав вакцины: 26-м или 5-м. Если человек перенес эти аденовирусные инфекции недавно, то его организм просто заблокирует попадающую вакцину, не даст препарату что-то сформировать.
Аденовирусные инфекции передаются контактным и воздушно-капельным путем. К ним относится, например, ОРВИ.
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