В Израиле разработали лекарство от COVID-19 со стволовыми клетками

В Израиле разработали лекарство от COVID-19 со стволовыми клетками
Для создания препарата ученые берут стволовые клетки у здоровых людей. Фото: Pixabay

Израильские ученые успешно завершили первую стадию испытаний нового препарата от коронавируса, который создали на основе стволовых клеток организма.

Главный исследователь проекта Томер Бронштейн рассказал РИА Новости, что в течение суток пациентам вводили по три дозы препарата. Это позволило привести к норме уровень насыщения кислородом крови и улучшить их состояние. По словам специалиста, стволовые клетки имеют свойство быстро успокаивать иммунную систему.

Бронштейн отметил, что свойства стволовых клеток также позволяют снимать симптомы цитокинового шторма, при котором иммунитет начинает атаку на свои же органы и ткани для борьбы с инфекцией. Для создания препарата ученые берут стволовые клетки у здоровых людей.

Ученый добавил, что клинические исследования доказали полную безопасность лечения препаратом и его «невероятный эффект».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биотехнолог предупредил об опасности «длинного» коронавируса.

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