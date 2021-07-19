Пожар в «трешке» тушили в Приморском районе

Пожар в «трешке» тушили в Приморском районе
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В понедельник, 19 июля, в Приморском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:30. Пожар произошел на проспекте Испытателей, 28/4.

В трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 12 кв. метров по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:57. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.

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