Пожар в «трешке» тушили в Приморском районе

В понедельник, 19 июля, в Приморском районе произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 02:30. Пожар произошел на проспекте Испытателей, 28/4.
В трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 12 кв. метров по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 02:57. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.