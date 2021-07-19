На перекрестке Черняховского и Транспортного не смогли разъехаться две иномарки

В ночь на 19 июля на перекрестке Черняховского и Транспортного произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, поделить проезжую часть не смогли Volkswagen Golf и Kia Optima.
«На перекрёстке Чёрняховского и Транспортного столкнулись 23х летний Гольф и Киа Оптима такси», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Судя по опубликованным фото, одна из машин получила серьезные повреждения.
«Жалко гольфик», «какой сарайчик развалили!», «вот так выглядит настоящая боль», —пишут пользователи Сети.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу.