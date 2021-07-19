Спасатели потушили горящий дом в Ленобласти

В ночь на 19 июля в Подпорожском районе Ленинградской области загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 1:35. Жители территории Прокино в Вознесенском городском поселении заметили огонь и дым, после чего позвонили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Частный дом горел на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 3:06. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.