Спасатели потушили горящий дом в Отрадном

Спасатели потушили горящий дом в Отрадном
Спасатели тушили огонь. Фото: pixabay

В ночь на 19 июля в Кировском районе Ленинградской области в Отрадном произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 1:29. Жители Рабочей улицы в Отрадном заметили дым, идущий от частного дома, и позвонили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Частный дом горел на площади 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 2:05. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.

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