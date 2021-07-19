Спасатели потушили горящий дом в Отрадном

В ночь на 19 июля в Кировском районе Ленинградской области в Отрадном произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 1:29. Жители Рабочей улицы в Отрадном заметили дым, идущий от частного дома, и позвонили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Частный дом горел на площади 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 2:05. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.